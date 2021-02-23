Сергей Зверев опубликовал фото из дембельского альбома. Его не узнать

Сергей Зверев поздравил военных с 23 Февраля и выложил фотографию из своего дембельского альбома. Снимок он разместил в Instagram.

«Поздравляю всех, кто служил, кто отдал долг Родине, защищал честь страны!» — написал шоумен.

Зверев пояснил, что снимок был сделан в первый год службы в рядах Советской армии.

Некоторые подписчики стилиста прислали ему смайлы с сердечками и другими знаками одобрения. Зверев ответил на них смайликами с золотой звездой.

Другие подписчики писали, что Звереву идет форма. Говорили, что шокированы фотографией, и выражали уважение шоумену.

Ранее Зверев объявил, что будет баллотироваться в Госдуму на выборах в сентябре 2021 года. Кандидат решил идти в политику от Бурятии, но партию, по его словам, еще не выбрал. В Бурятии Зверев, как он сам заявлял, развивает экологический туризм.

Сергею Звереву 57 лет. Он родился в Иркутской области, окончил училище по специальности «парикмахерское искусство». В 1980-х проходил срочную службу в войсках ПВО в Польше. Там он дослужился до звания старшего сержанта.