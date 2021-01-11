Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы

По словам Зверева, в республике он «почувствовал поддержку» и понял, что «надо идти в депутаты».

В разговоре с РИА «Новости» шоумен уточнил, что у него уже есть предложения от одной парламентской и четырех непарламентских партий.

«И, наверное, все-таки мне придется вернуться в Москву, чтобы встретиться с представителями этих партий — поговорить, пообщаться, чтобы это было не по телефону», — сказал он.

При этом Зверев рассматривает и вариант идти самовыдвиженцем.

Стилист рассказал агентству, что развивает экологический туризм в Бурятии. «В мире нет таких источников, как здесь. Поэтому хочется, чтобы у наших людей была возможность полечиться или поправить свое здоровье», — добавил он.

Сергей Зверев — уроженец Иркутской области. В 2020 году он провел пикет около Кремля, требуя остановить строительство китайского завода бутилированной воды на берегу Байкала. Суд признал стройку незаконной.

В ноябре 2020 года Зверев заявлял, что ему предлагают стать депутатом Госдумы от Бурятии.