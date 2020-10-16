Сергей Жуков рассказал, как к нему приставал продюсер

Музыкант пояснил, что в молодости они старательно пытались прославиться. Однажды артисты случайно познакомились с мужчиной, который представился продюсером и предложил им помочь. Он назначил встречу у себя дома. Когда музыканты приехали, продюсер их встретил в одном халате и с ходу начал намекать на интим. Молодые люди были шокированы и быстро ушли.

Ранее продюсера Харви Вайнштейна обвинили в новых эпизодах изнасилования и сексуальных домогательств. В марте 2020 года его уже приговорили к 23 годам заключения по похожим статьям.

Теперь продюсера обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти женщин. Все эпизоды произошли в 2004–2013 годах. Если Вайнштейна признают виновным, срок его заключения может увеличиться на несколько десятков лет.