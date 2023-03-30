Знаменитости 30 марта 2023, 02:33 Сергей Жуков анонсировал съемки новых «Ранеток» Певец Сергей Жуков снимет новых «Ранеток» с дочерью Никой в главной роли РИА «Новости»

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Певец Сергей Жуков снимает новых «Ранеток». Главную роль в сериале «Плакса» исполнит его 15-летняя дочь Ника. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на PR-отдел музыканта.

Ника Жукова сыграет школьницу Машу. Она переезжает с Рублевки в небольшой город после того, как у ее отца развалился бизнес. Одноклассники не приняли новенькую, а справиться с трудностями ей помогает творчество.

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«Всегда мечтал популяризовать живую музыку среди подростков. Чтобы девчонки и мальчишки, как и после просмотра „Ранеток“, взялись за гитары», — рассказал исполнитель.

Также в сериале играют певец Ваня Дмитриенко, Диана Енакаева, Даниил Изотов, Алексей Онежен и другие. В каждой серии зрителям представят эксклюзивную композицию и клип.

«Будут два классных трека Вани Дмитриенко, версии хитов Цоя и „Сектора Газа“ и много моего материала», — уточнил Жуков.

Ранее сообщалось, что российский режиссер Егор Абраменко будет снимать в Голливуде кинокартину в жанре хоррор «Страна Бога». Главную роль в фильме сыграет актриса Мелисса Баррера.