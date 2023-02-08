Культура 08 февраля 2023, 05:45 Российский режиссер снимет фильм ужасов в Голливуде Deadline: режиссер Абраменко снимет в Голливуде хоррор «Страна Бога» Кинопоиск

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Российский режиссер Егор Абраменко снимет в Голливуде кинокартину в жанре хоррор «Страна Бога» с Мелиссой Баррерой в главной роли. Продюсировать фильм будет Мэтт Ривз, сообщил портал Deadline.

Абраменко известен по фильму «Спутник» с Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым. Сценарий к голливудской картине российского режиссера написал Уилл Судик («Мир Дикого Запада»). Исполнительница главной роли играла в картине «Крик 6». Старт съемок запланирован на лето 2023 года.

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«Егор — начинающий талантливый режиссер, и я очень рад вместе снимать фильм о монстрах», — заявил продюсер фильма.

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Фильм расскажет о молодой жительнице Сальвадора, которую играет Баррера. Девушка приезжает в Кентукки для встречи со своим женихом. Обнаруженное ею является чем-то зловещим, пишет издание. «Американская мечта» превращается в «кошмар библейских масштабов».

Абраменко помимо полнометражного «Спутника» снимал короткометражки «Пассажир», «Капсула» и «Любовь полароида».