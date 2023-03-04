04 марта 2023, 17:35
Сергей Шнуров опроверг слухи о желании уехать из России
ТАСС: лидер группы «Ленинград» Шнуров опроверг информацию о планах покинуть Россию
Появившаяся в ряде Telegram-каналов информация о желании фронтмена музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова покинуть Россию является фейком. Об этом сам музыкант сообщил ТАСС.
В Сети появились слухи, что Шнуров якобы подал документы на оформление гражданства одной из страны Европы с целью уехать из России.
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«Пора бы уже перестать распространять слухи, не подтвержденные документами. Я живу в России», — сказал он.
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Шнуров подчеркнул, что ему безразлично, где проживают покинувшие страну коллеги по ремеслу.
Музыкант основал группу «Ленинград» в 1997 году. Ее основным репертуаром стали песни по бытовой тематике с большим количеством нецензурных слов.
Ранее «Ленинград» выпустил клип на трек «Русский», в котором Шнуров продемонстрировал свое видение «настоящего русского мира». Его раскритиковал писатель Платон Беседин, назвав работу «профанацией» и «фальшаком».
Музыка
Сергей Шнуров
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