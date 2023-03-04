Знаменитости 04 марта 2023, 17:35 Сергей Шнуров опроверг слухи о желании уехать из России ТАСС: лидер группы «Ленинград» Шнуров опроверг информацию о планах покинуть Россию YouTube

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Появившаяся в ряде Telegram-каналов информация о желании фронтмена музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова покинуть Россию является фейком. Об этом сам музыкант сообщил ТАСС.

В Сети появились слухи, что Шнуров якобы подал документы на оформление гражданства одной из страны Европы с целью уехать из России.

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«Пора бы уже перестать распространять слухи, не подтвержденные документами. Я живу в России», — сказал он.

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Шнуров подчеркнул, что ему безразлично, где проживают покинувшие страну коллеги по ремеслу.

Музыкант основал группу «Ленинград» в 1997 году. Ее основным репертуаром стали песни по бытовой тематике с большим количеством нецензурных слов.

Ранее «Ленинград» выпустил клип на трек «Русский», в котором Шнуров продемонстрировал свое видение «настоящего русского мира». Его раскритиковал писатель Платон Беседин, назвав работу «профанацией» и «фальшаком».