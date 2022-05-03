Сергей Лазарев отказался выпускать новую музыку

Поклонники Сергея Лазарева не скоро дождутся от него новых песен. Артист объявил о приостановке творческой деятельности. Об этом сообщил StarHit.

Лазарев пожаловался, что теперь ему непонятно, где выпускать новые релизы. Многие музыкальные лейблы прекратили работу в России, а с ними и стриминговые площадки. По его словам, артисты так долго ждали возможности, чтобы зарабатывать на своей музыке, а теперь «все опять непонятно».

«Я временно приостановил работу над новым альбомом и смотрю, что будет дальше. То же самое по поводу клипов», — сказал певец.

Лазарев добавил, что сейчас в поисках вдохновения.

Однако концертной деятельности это не коснется. Пресс-секретарь исполнителя Елена Дикевич заявила РИА «Новости», что концерты Лазарева не отменяли.

«Туры прописаны, вся информация у Сергея на сайте», — сказала Дикевич.

Согласно данным ВЦИОМ, в 2021 году Сергей Лазарев вошел в число самых любимых артистов у россиян. Он поделил третью строчку рейтинга с Григорием Лепсом. Второе место занял рэпер Баста, а на первом оказался Олег Газманов.