Озвучены имена лучших российских певцов в 2021 году

По данным ВЦИОМ, Олег Газманов стал лучшим эстрадным исполнителем 2021 года, набрав 19% голосов. На втором месте разместился рэпер Баста с 10%, а третью строчку рейтинга поделили Григорий Лепс и Сергей Лазарев, набрав по 9% голосов. Музыкальные критики Евгений Бабичев и Павел Рудченко сильно удивились таким результатам, написал сайт «Ридус».

«В первую очередь хотелось бы понять, не получилось ли так, что ВЦИОМ опрашивал преимущественно лиц пожилого возраста. Это могло бы объяснить, как Газманов, который не записывает новых хитов и не очень активен в публичном поле, оказался на первом месте. Такие артисты как Баста и Зиверт в топ-10 вопросов не вызывают, а вот Газманов в этом году вообще ничем не выделялся. Выборка может быть не объективной», — заявил Евгений Бабичев.

По словам Руденко, не существует ни одной причины считать Газманова певцом года. Кроме участия в государственных концертах он нигде не отличился. Скорее всего, дело в аудитории, с которой работали социологи. Ведь если бы они опрашивали людей до 18 лет, то на первом месте скорее всего оказался бы Моргенштерн.

В первую десятку популярных артистов 2021 года также вошли Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Николай Басков, Филипп Киркоров, Дима Билан и Артур Пирожков. Рэпер Моргенштерн в топ-10 певцов года не попал.

Среди лучших певиц в лидерах оказались Полина Гагарина, Пелагея, Елена Ваенга, Зиверт, София Ротару и Валерия.