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    26 октября 2021, 15:50

    Озвучены имена лучших российских певцов в 2021 году

    ВЦИОМ: Газманов возглавил список лучших представителей российской эстрады

    Оксана Лавнюженко

    По данным ВЦИОМ, Олег Газманов стал лучшим эстрадным исполнителем 2021 года, набрав 19% голосов. На втором месте разместился рэпер Баста с 10%, а третью строчку рейтинга поделили Григорий Лепс и Сергей Лазарев, набрав по 9% голосов. Музыкальные критики Евгений Бабичев и Павел Рудченко сильно удивились таким результатам, написал сайт «Ридус».

    Озвучены имена лучших российских певцов в 2021 году

    «В первую очередь хотелось бы понять, не получилось ли так, что ВЦИОМ опрашивал преимущественно лиц пожилого возраста. Это могло бы объяснить, как Газманов, который не записывает новых хитов и не очень активен в публичном поле, оказался на первом месте. Такие артисты как Баста и Зиверт в топ-10 вопросов не вызывают, а вот Газманов в этом году вообще ничем не выделялся. Выборка может быть не объективной», — заявил Евгений Бабичев.

    По словам Руденко, не существует ни одной причины считать Газманова певцом года. Кроме участия в государственных концертах он нигде не отличился. Скорее всего, дело в аудитории, с которой работали социологи. Ведь если бы они опрашивали людей до 18 лет, то на первом месте скорее всего оказался бы Моргенштерн.

    В первую десятку популярных артистов 2021 года также вошли Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Николай Басков, Филипп Киркоров, Дима Билан и Артур Пирожков. Рэпер Моргенштерн в топ-10 певцов года не попал.

    Среди лучших певиц в лидерах оказались Полина Гагарина, Пелагея, Елена Ваенга, Зиверт, София Ротару и Валерия.