Знаменитости 22 февраля 2024, 22:39 Сергей Лазарев нашел квартиру для «диско-бабушки» и заявил о намерении ее прописать Сергей Лазарев нашел квартиру для «диско-бабушки» и заявил, что пропишет женщину РИА «Новости»

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Певец Сергей Лазарев помог найти пенсионерке из Сыктывкара жилье и отметил, что собирается прописать ее, а также найти социального работника для помощи. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Сегодня Лидия Витальевна (наша „диско-бабушка“ из Сыктывкара) заехала в отдельную квартиру, с ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором — все, как она и мечтала! Теперь за ее жилищные условия можно не переживать!» — написал он.

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По словам артиста, теперь он пропишет женщину и подберет для нее социального работника. Исполнитель призвал поклонников последовать его примеру и делать добрые дела.

Ранее певец опубликовал кадры со своего шоу «Я не боюсь» в Сыктывкаре. На нем бабушка энергично танцевала под его выступления. Певец назвал свою поклонницу «главной звездочкой концерта». Потом он узнал, что пенсионерка очень известна в городе и получила кличку «диско-бабушка». По словам Лазарева, она очень веселая и энергичная, но в жизни столкнулась с финансовыми трудностями.