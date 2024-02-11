Общество 11 февраля 2024, 18:46 Сергей Лазарев пообещал оплатить диско-бабушке из Сыктывкара аренду квартиры Певец Лазарев заявил о намерении снять квартиру диско-бабушке из Сыктывкара РИА «Новости»

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Певец Сергей Лазарев узнал о непростой судьбе пожилой уроженки Сыктывкара Лидии Витальевны, которая прославилась в соцсетях зажигательным танцем на его концерте. Артист в беседе с Telegram-каналом «Звездач» пообещал найти и оплатить ей новое съемное жилье.

«У нее очень сложная ситуация: ей негде особо жить, комнату снимает за шесть тысяч рублей, где нет никаких удобств, только кровать и стул, от нее отказались все родственники, она инвалид. Мы сейчас ищем ей квартиру, снимем, я это оплачу», — сказал певец.

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Лазарев уточнил, что видео с танцующей бабушкой снял его звукорежиссер. По окончании выступления он показал ролик артисту. Кадры с диско-бабушкой на концерте посмотрели уже свыше 13 миллионов человек.

Ранее исполнитель Джиган и модель Оксана Самойлова захотели помочь Лидии Витальевне исполнить ее заветную мечту. Пенсионерка под бой новогодних курантов загадала желание: поехать в Москву и посетить там концерт какого-нибудь артиста.