Сергей Безруков рассказал о впечатлениях от концерта Басты

Актер Сергей Безруков побывал на концерте Басты (Василия Вакуленко) и поделился своими впечатлениями, сравнив рэпера с Виктором Цоем. Об этом написало ИА Nation News.

По словам актера, из отечественных музыкантов только группе «Кино» удавалось собрать 70 тысяч зрителей на стадионе «Лужники», а теперь этот рекорд повторил Баста.

«Среди отечественных исполнителей 70 тысяч в „Лужниках“ удалось собрать только группе „Кино“ на своем последнем концерте больше 30 лет назад. В 2018 году к этому почти приблизился „Ленинград“… И вот теперь Баста… И это не просто цифры, это отражение времени. От протеста и требования перемен у Цоя, бунтарства и куража у Шнурова мы, наконец, пришли к „Сансаре“… Браво, Баста!» — написал Безруков в своем Telegram-канале.

Ранее Безруков рассказал о своей любви к Екатеринбургу, где он побывал на гастролях и устроил прослушивания для набора студентов в свою мастерскую во ВГИК.