Безруков признался в любви к Екатеринбургу

Сергей Безруков посетил Екатеринбург с гастролями, а также чтобы провести прослушивание для набора студентов в свою мастерскую во ВГИК. В интервью Ura.ru он рассказал о любви к этому городу.

Прослушивания он проводит в разных городах страны, поскольку у абитуриентов не всегда есть деньги и время, чтобы доехать в Москву, объяснил актер. А Екатеринбург Безруков считает одним из театральных центров России.

«Здесь может быть не только официальный центр, но и театральный в том числе, потому что в Екатеринбурге яркая театральная жизнь всегда была, есть и будет. Здесь очень много интересных театров, театров-новаторов, театров-идей, очень энергичной молодежи. Здесь всегда было интересно», — сказал актер.

Он отметил, что по количеству «Золотых масок», наград и премий, Екатеринбург может посоперничать с любым театральным городом России будь то Москва, Санкт-Петербург или Новосибирск. С этим городом актера связывают и личные воспоминания.

«Я честно могу сказать, что с Екатеринбургом меня связывает моя актерская судьба, потому как самые первые театральные гастроли в моей жизни были в Свердловске в 1993 году», — рассказал Безруков.