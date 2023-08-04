Знаменитости 04 августа 2023, 02:45 Сердючка устроила скандал на фестивале Вайкуле и спела «Russia, goodbye» перед Пугачевой Сердючка отказалась выступать на одной сцене с Лободой на фестивале Вайкуле в Юрмале РИА «Новости»

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Украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, отказался выступать на сцене фестиваля Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala вместе со своей соотечественницей Светланой Лободой. Об этом сообщил News.ru.

Артист согласился выступить только после исключения Светланы Лободы из лайнапа. Данилко в образе Сердючки исполнил песню «Dancing Lasha Tumbai». Эту композицию он пел на международном музыкальном фестивале «Евровидение» в 2007 году. В песне Данилко заменил припев на фразу: «Russia, goodbye».

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На фестивале присутствовали шоумен Максим Галкин* с супругой певицей Аллой Пугачевой, а также музыкант Андрей Макаревич*.

Кроме того, на фестивале Вайкуле, который прошел с 26 по 30 июля, выступили Вера Брежнева и Макс Барских.

В мае Данилко в образе Верки Сердючки устроил очередной выпад против России со сцены Евровидения-2023. Он выкрикивал фразу: «Russia, goodbye».

*физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.