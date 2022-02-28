Сэмюэл Джексон высказался о фильмах о Человеке-пауке

Популярность фильма «Человек-паук: Нет пути домой» оправдана, а сам фильм заслуживает премии «Оскар», считает актер Сэмюэл Джексон. Об этом он заявил в интервью The Sunday Times, написала «Гаазета.ru».

Как и любой другой фильм, «Человек-паук» «приводит людей в большую темную комнату», сказал Джесон. По мнению актера, любой фильм, в том числе блокбастеры от Marvel, имеет право на существование. Нужно понимать, что на каждый фильм найдется своя аудитория, которой он придется по вкусу.

«Некоторые идут в кино, чтобы расчувствоваться. Некоторым нравятся супергерои. Если у кого-то [на сеансах] больше задниц в кинотеатрах, это просто означает, что ваша аудитория не такая широкая», — рассуждает актер.

«Человек-паук: Нет пути домой» вошел в топ-3 кассовых фильмов в истории американского проката. Фильм собрал в прокате в США 760,9 миллионов долларов. Это больше, чем в свое время собрал «Аватар» Джеймса Кэмерона.