Новый «Человек-паук» вошел в топ-3 самых кассовых фильмов в истории американского проката

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» собрал в прокате в США 760,9 миллионов долларов. По кассовым сборам лента обогнала блокбастер «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Результат на 400 тысяч долларов превзошел сборы «Аватара», сообщил сайт Deadline.

Новый фильм с Томом Холландом в главной роли преодолел отметку в 760 миллионов долларов всего за два месяца после премьеры. «Аватар» достиг подобных показателей за девять месяцев, а также благодаря повторному релизу в 2010 году.

Сейчас «Человек-паук: Нет пути домой» находится на третьей стоке рейтинга по кассовым сборам в США за всю историю проката. Фильм уступил только «Мстителям: Финал» и «Звездным войнам: Пробуждение силы». Первый собрал 858 миллионов долларов, а второй — 936 миллионов.

Холланд заявил фанатам, что пока не собирается бросать роль Питера Паркера. Впервые в этом образе он появился в фильме «Капитан Америка: Противостояние», потом снялся в трех сольных кинолентах и двух частях «Мстителей». Четвертая сейчас находится в стадии активной разработки.