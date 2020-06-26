Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, не просила 100 миллионов рублей у актера. Более того, потерпевшие не требовали никаких компенсаций.

Об этом ТАСС сообщил адвокат семьи Александр Добровинский. Он напомнил, что с самого начала родственники отвергали любую внесудебную компенсацию.

«Их позиция неизменна. Мы ждем только суда», — ответил адвокат.

Ранее адвокат Михаила Ефремова заявил, что семья Захарова требует «космические» суммы в качестве компенсации. По его словам, родственники оценивают ущерб в 100-150 миллионов рублей. Он отметил, что по его практике суды никогда не выплачивали потерпевшей стороне по подобному делу более 700 тысяч рублей. Добавив, если дело не дошло до уголовного, они бы получили от актера большую сумму.

Вечером 8 июня в центре Москвы Ефремов на своем автомобиле врезался в фургон Захарова. От полученных травм мужчина скончался в реанимации. В крови актера был обнаружен алкоголь и следы наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом до 9 августа.