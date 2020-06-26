Адвокат Ефремова назвал сумму, которую могут присудить семье Захарова

По словам адвоката Михаила Ефремова, потерпевшая сторона требует космические суммы в качестве компенсации. По мнению Эльмана Пашаева, в судебной практике такие деньги вообще не крутятся.

Пашаев рассказал «360», что общался с одним из родственников Сергея Захарова, в машину которого врезался Ефремов под алкоголем и наркотиками, и предлагал помощь. В представлении адвоката семья хочет намного больше, чем ей по закону могут присудить.

Я разговаривал с братом, предложил [деньги]. Если они думают, что получат намного больше, они глубоко ошибаются. Намного больше они бы получили сейчас, а не в рамках уголовного дела. В рамках уголовного дела — 800 тысяч, миллион рублей. Это край Эльман Пашаев.

В практике Пашаева суды никогда не выплачивали потерпевшей стороне по подобному делу более 700 тысяч рублей. Вероятно, сумму увеличат до 800, учитывая резонанс. По словам адвоката, всего установлено четыре потерпевших, и он уверен, что появятся еще.

Пашаев добавил, что родственники требуют невероятных денег — 100-150 миллионов рублей.

В беседе с «360» адвокат также рассказал, что Ефремов спрашивает о семье Захарова. Актер хочет помочь потерпевшим, в том числе оплатить похороны и другие расходы. По словам Пашаева, попытки сейчас упростить жизнь семьи бесполезны, потому что «там такое шоу устроили».

Там бесполезно, там такое шоу устроили, что смерть Захарова сделали источником дохода. Все хотят быть потерпевшими. Я не могу ему все это объяснять, он с ума сойдет, если скажу, что творят родственники его (Захарова — прим. ред.) Эльман Пашаев.

В начале июня в центре Москвы Ефремов на своем автомобиле выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Захароваа. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сам актер находится под домашним арестом до 9 августа. Ранее адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией.