Семья экс-участника «Отпетых мошенников» рассказала о его состоянии перед смертью

Семья экс-участника группы «Отпетые мошенники» Вячеслава Зинурова, известного под псевдонимом Том Хаос, выпустила официальный комментарий после его смерти. Он размещен в Instagram артиста. Родные музыканта подтвердили, что музыкант находился в депрессии, но не употреблял никаких стимулирующих веществ. Также семья назвала имена тех, кто мог быть причастен к ухудшению эмоционального состояния Хаоса.

«Вячеслав ушел из жизни у себя в доме, причина выясняется, наркотические средства и алкоголь не употреблял, экспертиза это подтверждает!» — говорится в сообщении.

Родственники подчеркнули, что 50-летний музыкант находился в депрессии из-за конфликтов с бывшим концертным директором и коллегой по группе, которые пытались опорочить его имя.

«Он был в депрессии, к этому причастны Гульнара Асадова, фейковый концертный директор, после ухода Славы от нее, она распространяла видео и тексты на просторах интернета, порочащие честь и достоинство любимого Славы/ <...> А так же виновники — Мария и Сергей Суровенко (Амораловы), которые звонили организаторам концертов Вячеслава и наговаривали на него, грозились судами и расправой!» — рассказали члены семьи Зинурова.

Они также добавили, что Зинурову запретили использоваться бренд «Отпетые мошенники», «хотя он основатель и автор музыки и аранжировок».

«Очень много негатива и помоев вылилось на Славу! Самого доброго, веселого и доверчивого музыканта, музыканта с большой буквы!» — подчеркнули члены семьи артиста.

О смерти экс-участника группы «Отпетые мошенники» Вячеслава Зинурова стало известно 10 марта. Тело обнаружили в частом доме в деревне Капорки Дмитровского городского округа. Признаков насильственной смерти специалисты не выявили. Предполагается, что он совершил суицид.