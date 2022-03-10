Умер экс-солист группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров

В Подмосковье скончался солист группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров, известный как Том Хаос. Информацию о его смерти уже подтвердили в СК РФ по Московской области.

В пресс-службе регионального ведомства рассказали «360» об обнаружения тела. Следователи выехали на место происшествия.

Зинурова обнаружили в частом доме в деревне Капорки Дмитровского городского округа. Признаков насильственной смерти специалисты не выявили.

На 10 марта у Зинурова планировались два интервью, сообщил StarHit. Но во второй половине дня музыкант внезапно перестал выходить на связь. Позже стало известно, что мужчина скончался. Ему было 50 лет.

Группа «Отпетые мошенники» появилась в 1996 году. В ней было три солиста — Том Хаос, Сергей Аморалов и Гарик Богомазов. За время своей музыкальной карьеры коллектив успел выпустить семь альбомов. Среди их популярных песен — «А у реки», «Девушки бывают разные», «Бросай курить», «Всяко-разно» и «Люби меня, люби».

В прошлом году Зинуров заявил, что решил покинуть группу, потому что в ней возникло множество финансовых разногласий. Его место в коллективе занял Алексей Радченко.

Адвокат Геннадий Нефедовский пояснил «360», что буквально накануне Зинуров был с ним на встрече. Возможно, музыканты могли решить выяснять отношения через суд. Подробности Нефедовский разглашать не стал.