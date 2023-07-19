Эксклюзив 19 июля 2023, 11:25 Семья актера Игоря Ясуловича прокомментировала слухи о резком ухудшении его состояния Сын Игоря Ясуловича заявил, что состояние актера после госпитализации под контролем РИА «Новости»

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Актера кино и дубляжа Игоря Ясуловича планово госпитализировали в Москве. Его состояние находится под контролем врачей, заявил «360» сын Алексей Ясулович в ответ на слухи о резком ухудшении самочувствия.

Он подтвердил тот факт, что отца еще не выписали из больницы, но опроверг резкое ухудшение его состояния. Мужчина остался под наблюдением врачей.

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«Госпитализация плановая. Остальное — наше дело, врачебная тайна. Все хорошо, все нормально, все под контролем», — сказал сын актера.

Звезду фильмов «Бриллиантовая рука», «12 стульев», руководителя актерской мастерской во ВГИКе госпитализировали, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, у Игоря Ясуловича диагностировали острое повреждение почек, провели две операции и установили дренажные трубки. На следующий день после еще двух хирургических вмешательств актеру якобы стало еще хуже, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Алексей Ясулович опроверг экстренную госпитализацию и отказался комментировать диагноз, сказав лишь, что не произошло ничего экстраординарного.