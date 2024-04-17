Знаменитости 17 апреля 2024, 12:08 Семенович раскрыла вес своей груди Певица Анна Семенович заявила, что ее грудь весит 10 килограммов Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что ее грудь весит 10 килограммов. Об этом она рассказала своим подписчикам в социальной сети.

«Нет строгих стандартов по идеальному весу для женщин, все зависит от телосложения. У меня, например, только грудь весит 10 килограммов», — поделилась она.

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Певица добавила, что иногда устраивает себе день «срыва под контролем». Она пояснила, что шесть дней придерживается диеты, а один день позволяет себе съесть все, что пожелает.

По словам Семенович, к лету ей необходимо похудеть для съемок в проекте, поэтому она стала строже следить за питанием. Певица уточнила, что стала больше заниматься спортом и исключила вредные блюда.

Ранее Семенович сообщила, что пыталась похудеть при помощи препарата для лечения диабета «Оземпик». По ее словам, она использовала таблетки по рекомендации врача.