17 апреля 2024, 12:08
Семенович раскрыла вес своей груди
Певица Анна Семенович заявила, что ее грудь весит 10 килограммов
Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что ее грудь весит 10 килограммов. Об этом она рассказала своим подписчикам в социальной сети.
«Нет строгих стандартов по идеальному весу для женщин, все зависит от телосложения. У меня, например, только грудь весит 10 килограммов», — поделилась она.
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Певица добавила, что иногда устраивает себе день «срыва под контролем». Она пояснила, что шесть дней придерживается диеты, а один день позволяет себе съесть все, что пожелает.
По словам Семенович, к лету ей необходимо похудеть для съемок в проекте, поэтому она стала строже следить за питанием. Певица уточнила, что стала больше заниматься спортом и исключила вредные блюда.
Ранее Семенович сообщила, что пыталась похудеть при помощи препарата для лечения диабета «Оземпик». По ее словам, она использовала таблетки по рекомендации врача.
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