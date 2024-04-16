16 апреля 2024, 19:23
Семенович призналась, что пыталась похудеть при помощи «Оземпика»
Певица Семенович рассказала об опыте похудения при помощи препарата «Оземпик»
Певица Анна Семенович призналась, что пыталась похудеть при помощи препарата для лечения диабета «Оземпик». Об этом она рассказала в социальных сетях.
По ее словам, она использовала таблетки по рекомендации врача на протяжении определенного периода, однако затем узнала от эндокринолога о его запрете и потенциальных опасностях.
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Певица добавила, что крайне важно принимать подобные средства исключительно по назначению специалиста и избегать приобретения подобных препаратов через посредников.
«Нужно сдать анализы и посмотреть, какие дефициты у вас в организме! Сдать кровь на сахар и гормоны, и потом пойти к эндокринологу, и он вам подскажет, но только по вашим анализам!» — подчеркнула Семенович.
На таких же таблетках успешно удалось сбросить вес певице Алле Пугачевой. Правда, примадонна стала пить их в Израиле по медицинским рекомендациям — артистка действительно болеет диабетом. Однако эксперты считают такой способ похудеть смертельно опасным.
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