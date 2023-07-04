Знаменитости 04 июля 2023, 02:51 Семенович показала фото в купальнике без ретуши и нарвалась на критику Певица Анна Семенович показала свою фигуру без фотошопа в купальнике РИА «Новости»

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Певица Анна Семенович показала новую фотографию в социальных сетях. Она снялась в черном купальнике на отдыхе. Под постом исполнительница рассказала, что главное в жизни — любить себя. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Мы можем набрать 10 килограммов или сбросить, мы можем постоянно улучшать себя у косметологов, вкачивая литры гилауронки, но, поверьте, ваше внутреннее состояние от этого не зависит! Оно зависит от ваших мыслей о себе и этом мире», — написала она.

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Многие поклонники обратили внимание, что некоторое время назад Семенович уже показывала себя в таком же купальнике, подкорректировав фигуру с помощью фоторедактора.

Многие фанаты похвалили певицу за смелость, но большая часть оставила критикующие комментарии в адрес Семенович за использование фотошопа.

«Зачем так много себя показывать? До идеала очень далеко во всех отношениях, и хватать на себя негатив от отзывов», — написал один из фолловеров.

Анна Семенович часто рассказывает, что не сидит на диетах, а придерживается сбалансированного питания и не представляет своей жизни без мяса. Артистка посвящает физическим нагрузкам около 40 минут в день.

Весной певица призналась, что поправилась на семь килограммов. В качестве подтверждения своих слов Семенович показала фото в купальнике, которое было сделано на Мальдивах.