Знаменитости 20 марта 2023, 01:20 «Женщина с формами». Семенович призналась в лишних килограммах Анна Семенович показала фото в купальнике и призналась, что поправилась на 7 килограммов РИА «Новости»

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Певица Анна Семенович призналась, что поправилась на семь килограммов. Она показала в своих социальных сетях фото в купальнике, которое было сделано на Мальдивах.

«Да, я не худышка, я женщина с формами, и это прекрасно. Я люблю себя, ценю и уважаю! Во мне есть харизма, сексуальность и лишние семь килограммов, хотя кто сказал, что лишние?» — написала бывшая солистка группы «Блестящие».

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По словам певицы, она перестала стесняться своей фигуры. Спортом она занимается только в те дни, когда есть настроение. По словам Семенович, ради красивых форм идти на жертвы она не готова.

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Ранее певица заявляла, что хорошо выглядеть ей помогают позитивное мышление и независимость от мнения окружающих. Как отмечала Семенович, нравиться самой себе для нее является самым важным.

Врач-эндокринолог, диетолог Алена Барредо ранее раскритиковала диету американской актрисы Гвинет Пэлтроу. Звезда призналась, что на завтрак пьет кофе, на обед — костный бульон, а на ужин употребляет овощи. Такой рацион, по мнению диетолога, является излишне низкокалорийным. Специалист предположила, что Пэлтроу страдает от нарушения пищевого поведения.