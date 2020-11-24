Семенович: я бы хотела рожать в Москве

Она уточнила, что заморозила свои яйцеклетки, но о подробностях будущих родов пока еще не задумывалась. Семенович рассказала, что сама — коренная москвичка и хотела бы, чтоб ее ребенок родился в родном городе.

«Я, безусловно, очень внимательно и тщательно подойду к принятию решения, изучу все варианты. Но всему свое время», — заключила певица и добавила, что в Москве можно найти очень хороших врачей, не хуже, чем за рубежом.

Ранее певица Кети Топурия рассказала, что узаконила отношения со своим возлюбленным бизнесменом Львом Деньговым. Уточняется, что артистка вышла замуж 20 ноября.

Мероприятие скрыли от глаз общественности. Только на днях знаменитость поделилась фотографиями, на которых жених и невеста обмениваются кольцами. После родов девушка планирует провести свадебную церемонию.

Кети призналась, что в настоящий момент чувствует себя счастливой.