«Мне еще надо родить»: Топурия расписалась со своим возлюбленным

Мероприятие скрыли от глаз общественности. Только на днях знаменитость поделилась фотографиями, на которых жених и невеста обмениваются кольцами. После родов девушка планирует провести свадебную церемонию, информирует сайт kp.ru.

«Это была не свадьба, а роспись. Свадьбу мы планируем, только из-за обстоятельств в мире, не можем запланировать дату. Мне еще, конечно, надо родить. 2020 год для кого-то был ужасным, а для меня хорошим», — поделилась Топурия.

Кети призналась, что в настоящий момент чувствует себя счастливой.

Артистка до большого срока скрывала собственную беременность. Факт того, что певица вновь ждет ребенка, она подтвердила, анонсировав свой клип. До этого момента девушка называла все новости по этой теме слухами.

Также пополнения ожидает сын Валерии Арсений Шульгин. Накануне он раскрыл пол будущего ребенка. Молодой человек выложил в Instagram видео, на котором протыкает черный шар с надписью boy or girl — «мальчик или девочка».