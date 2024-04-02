Знаменитости 02 апреля 2024, 11:36 Семен Слепаков оборвал все связи с Россией Shot: комик Семен Слепаков ликвидировал последний бизнес в России РИА «Новости»

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Юморист Семен Слепаков* закрыл ИП в России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Бизнес закрыли накануне, 1 апреля. Свое ИП Слепаков* использовал для получения доходов от рекламы и выполнения различных контрактов. О решении ликвидировать компанию стало известно неделю назад.

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До этого Слепаков* избавился от своего имущества в России — квартиры площадью 217 квадратных метров, расположенную в сердце Москвы. Апартаменты в жилом комплексе Park Residence, который находится недалеко от Крымской набережной напротив памятника Петру I, продали за 295 миллионов рублей.

В декабре комик потребовал 50 тысяч евро за 40 минут выступления в России. Он включил в райдер перелет бизнес-классом из Тель-Авива в Москву и личную охрану, а также удлиненную версию автомобиля представительного класса.

* Признан иноагентом на территории России.