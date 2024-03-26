Знаменитости 26 марта 2024, 13:13 Семен Слепаков решил закрыть последний бизнес в России Shot: комик Слепаков закроет последний бизнес в России РИА «Новости»

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Комик Семен Слепаков* приступил к процедуре ликвидации своего последнего бизнеса на территории России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, юморист подал заявление на закрытие своего ИП, через которое ранее осуществлял деятельность, связанную с рекламой. Налоговая служба должна рассмотреть и принять окончательное решение по этому вопросу 1 апреля.

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Ранее Слепаков продал последнюю недвижимость в России — роскошные апартаменты площадью 217 квадратных метров в жилом комплексе Park Residence, который находится недалеко от Крымской набережной в Москве. Квартиру удалось продать за 295 миллионов рублей.

Ранее ФНС решила закрыть фирму комика и телеведущего Александра Реввы по продаже валюты в игре CS:GO. Компания «Эйс Гейминг» открылась в 2015 году. Официальной причиной ликвидации указаны неточности в юридических данных, зарегистрированных в ЕГРЮЛ.

* Признан иноагентом на территории России