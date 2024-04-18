Знаменитости 18 апреля 2024, 02:34 Селин Дион заявила о выходе фильма о ее борьбе с неизлечимой болезнью Певица Селин Дион анонсировала выход фильма о ее борьбе с неизлечимой болезнью Freepik

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Певица Селин Дион анонсировала выход фильма о своей борьбе с неизлечимой болезнью. Об этом сообщил Telegram-канал Селеба News.

Речь идет о борьбе звезды с редким аутоиммунным двигательным расстройством, которое поражает центральную нервную систему человека и проявляется в неконтролируемых болезненных спазмах мышц.

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Ранее стало известно о жительнице Нидерландов, которая решила свести счеты с жизнью из-за непрекращающейся депрессии с помощью эвтаназии. По словам психиатра 28-летней Зорайи тер Бик, ее состояние никогда не улучшится. «Мы больше ничего не можем сделать, лучше ей никогда не станет», — заявил врач, наблюдавший пациентку в течение многих лет. Девушка живет в небольшом городке недалеко от границы с Германией со своим парнем и двумя кошками. Она физически здорова, но несмотря на это планирует покончить с собой из-за депрессии, аутизма и пограничного расстройства личности.