Мир 06 апреля 2024, 23:04 «Немного боюсь умирать». Девушке из Нидерландов врачи одобрили эвтаназию из-за депрессии Fox News: жительнице Нидерландов разрешили эвтаназию из-за депрессии Unsplash

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Жительница Нидерландов решила свести счеты с жизнью из-за непрекращающейся депрессии с помощью эвтаназии. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По словам психиатра 28-летней Зорайи тер Бик, ее состояние никогда не улучшится.

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«Мы больше ничего не можем сделать, лучше ей никогда не станет, — заявил врач, наблюдавший пациентку в течение многих лет.

Девушка живет в небольшом городке недалеко от границы с Германией со своим парнем и двумя кошками. Она физически здорова, но несмотря на это планирует покончить с собой из-за депрессии, аутизма и пограничного расстройства личности.

«Я немного боюсь умирать, потому что это абсолютная неизвестность. Мы действительно не знаем, что будет дальше — или там вообще ничего нет? Это-то и пугает», — подчеркнула она.

Нидерланды в 2001 году стали первой страной в мире, легализовавшей эвтаназию. Сейчас по меньшей мере восемь стран приняли аналогичное решение.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что люди имеют право на добровольный уход из жизни, если страдают неизлечимой болезнью, приносящей им нестерпимые мучения.