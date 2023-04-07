Эксклюзив 07 апреля 2023, 11:22 «Сейчас он стабильнее». Помощник Пригожина сообщил последние новости о состоянии продюсера Ассистент Пригожина Калинкин: продюсеру уже лучше, он находится дома РИА «Новости»

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Состояние Иосифа Пригожина, которому стало плохо во время съемок, стабилизировалось. Директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина сообщил «360», что продюсеру стало лучше, он находится дома.

«Сейчас он стабильнее, получше. Я так понимаю, что произошел резкий скачок давления. Сейчас он дома», — сказал он.

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По его словам, врачи приходили к продюсеру и проверяли состояние здоровья.

«Госпитализация не нужна», — добавил Калинкин.

Накануне Иосифу Пригожину стало плохо на съемочной площадке программы «Звезды сошлись», сотрудники ток-шоу вызвали врачей. Ведущая Лера Кудрявцева уточнила, что ее коллега пожаловался на высокое давление, а потом у него онемела половина лица. Медики сделали ему ЭКГ, взяли анализ крови. По данным СМИ, у продюсера произошла транзиторная ишемическая атака. Госпитализация ему не потребовалась.