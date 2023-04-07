Знаменитости 07 апреля 2023, 10:29 Иосифа Пригожина оставили на съемочной площадке после приступа «112»: скорая помощь нашла у продюсера Иосифа Пригожина транзиторную ишемическую атаку РИА «Новости»

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Продюсер Иосиф Пригожин почувствовал себя плохо на съемочной площадке из-за транзиторной ишемической атаки. Врачи скорой помощи решили оставить его под наблюдением и не стали госпитализировать, сообщил Telegram-канал «112».

Экстренные службы вызвали на съемки ток-шоу «Звезды сошлись», когда Иосиф Пригожин пожаловался на одышку и высокое давление. Однако врачи решили, что его жизни ничего не угрожает — у него случилась транзиторная ишемическая атака. Мужчину оставили на месте, в ближайшее время его навестит лечащий врач.

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Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала «Известиям», что сначала у Иосифа Пригожина подскочило давление, а потом онемела половина лица. Медики сделали ЭКГ, взяли кровь на анализ и «прокапали» продюсера.

Транзиторную ишемическую атаку называют микроинсультом. Врачи, сообщил Nation News, назвали гипертонию главной причиной инсульта. Они посоветовали отказаться от вредных привычек, есть больше овощей и фруктов, спать минимум шесть часов в день и меньше нервничать.