Знаменитости 29 января 2024, 18:15 Щеголявший с носком на половом органе рэпер Vacio прошел медкомиссию для армии Адвокат Vacio заявил, что рэпера признали годным для службы в армии Московские суды общей юрисдикции

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Засветившийся на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлевой рэпер Vacio (Николай Васильев) весной пойдет служить в армию. Он уже прошел медицинскую комиссию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката музыканта Романа Попова.

«Николай пойдет служить в армию этой весной, но в какие именно войска — будет зависеть от категории годности, их всего четыре, и пока это неизвестно», — сказал правозащитник.

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Vacio получил скандальную славу, щеголяя на вечеринке в московском клубе в одном носке на половом органе. Его арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, а также оштрафовали на 200 тысяч за пропаганду ЛГБТ*. Позднее его снова арестовали на 10 суток, на этот раз за неповиновение правоохранителям.

Рэпера также отвезли в военкомат, где он получит повестку. После освобождения из-под ареста музыкант встал на воинский учет.

Жительница Челябинской области подала иск к участникам «голой» вечеринки, в том числе к Vacio. Она потребовала выплатить по 200 миллионов рублей с каждого ответчика.

*ЛГБТ — движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.