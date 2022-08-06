Илон Маск предложил не сажать за наркотики

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал намерения правительства США освободить баскетболистку Бриттни Грайнер, которую приговорили к тюремному сроку в России по делу о наркотиках. Свое мнение он озвучил в подкасте YouTube-канала Full Send Podcast.

Предприниматель отметил, что было бы справедливо, если бы власти США освободили тех, кто сидит из-за наркотиков на территории их государства.

«Если мы так хотим освободить нашу баскетболистку, которую посадили в России за какую-то там травку, то, может, нам стоит освободить и тех, кто сидит в Америке за то же самое?» — подчеркнул он.

Также Маск выразил мнение, что за ненасильственные преступления вообще не следует строго наказывать. Если нет пострадавших, то можно обойтись без тюремного срока.

Ранее президент США Джо Байден назвал неприемлемым приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Он считает решение суда ошибочным.

Грайнер получила девять лет тюрьмы и штраф в миллион рублей за то, что пыталась ввезти наркотики на территорию России. Спортсменка признала свою вину.