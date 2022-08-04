Байден оценил приговор баскетболистке Грайнер

Президент США Джо Байден назвал неприемлемым приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Глава Белого дома призвал к ее немедленному освобождению.

«Сегодня американская гражданка Бриттни Грайнер получила тюремный срок, и это еще одно напоминание того, что мир уже знает — Россия ошибочно удерживает Бриттни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она вернулась к своей жене, любимым, друзьям и команде», — привело РИА «Новости» слова Байдена.

Химкинский городской суд 4 августа приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Кроме этого, спортсменку оштрафовали на миллион рублей. Сообщалось, что во время оглашения приговора судья отметила, что 31-летняя американка признала свою вину.

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево при попытке ввезти в Россию гашишное масло, спрятанное в капсулу для вейпа. Спортсменка с 2015 года защищала цвета екатеринбургского клуба УГМК. Она является двукратной чемпионкой России, а также в арсенале ее наград бронза Евролиги. В составе сборной США Грайнер побеждала на Олимпиадах в 2016-м и 2020-м годах.