Савичева: мы с мужем думаем завести второго ребенка

По данным «Экспресс-газеты», у нее уже есть трехлетняя дочь Аня. Она живет в Португалии с родителями супруга Савичевой Александром Аршиновым.

Обычно они прилетают к дочери каждый месяц, но из-за ограничений по коронавирусу не виделись уже четыре. Певица рассказала, что ей тяжело так долго не видеть Аню. Они регулярно созваниваются по видеосвязи, но все равно скучают.

Савичева поделилась, что они с мужем думают над тем, чтобы завести второго ребенка.

«Когда я была маленькой, мечтала о родных братьях и сестрах, но, к сожалению, я у родителей единственный ребенок. То желание из детства меня мотивирует», — рассказала певица.

Ранее солистка группы «А’Студио» Кети Топурия родила сына. Роды певицы прошли в одном из лучших перинатальных центров столицы.

Отец второго ребенка 34-летней артистки — бизнесмен Лев Деньгов. Топурия воспитывает от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом 5-летнюю дочь Оливию.