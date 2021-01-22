Солистка «А’Студио» Кети Топурия второй раз стала мамой

Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия родила сына. Роды певицы прошли в одном из лучших перинатальных центров столицы.

Отец второго ребенка 34-летней артистки — бизнесмен Лев Деньгов. О родах певицы сообщили журналисты StarHit.Топурия воспитывает от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом 5-летнюю дочь Оливию.

Артистка планирует быть в декретном отпуске два месяца, затем она вернется в рабочий ритм.

Кети Топурия вышла замуж за Льва Деньгова в ноябре прошлого года. О церемонии поклонники узнали, когда певица выложила в Instagram фото в свадебном платье и с обручальным кольцом. Она отметила, что из-за пандемии они только расписались, свадьбу они проведут после родов и после того, как снимут все ограничения, связанные с коронавирусом.

Беременность Топурия раскрыла в клипе «се ля ви».

Российская и грузинская певица, когда в Москве ввели карантин, призналась своим поклонникам, что спокойно может жить без салонов красоты. Она рассказала, что может сама себе сделать маникюр, укладку, а волосы у нее натуральные, она их не красит.