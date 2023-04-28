Знаменитости 28 апреля 2023, 01:27 «Самые короткие и обтягивающие». Кожаные шорты Фредди Меркьюри купили на аукционе за 1,5 млн рублей Кожаные шорты Фредди Меркьюри купили на аукционе за 1,5 млн рублей flickr

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Кожаные шорты лидера группы Queen Фредди Меркьюри продали на аукционе почти за 14,5 тысяч фунтов (около 1,5 миллионов рублей). Об этом сообщили на сайте Omega Auctions.

По данным аукционного дома, вместе с предметом гардероба анонимному покупателю передали письмо о подлинности шорт и книгу о Queen «Как все начиналось». Ее написали глава фан-клуба группы Джеки Смит и биограф коллектива Джим Дженкинс.

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Фредди Меркьюри впервые предстал перед зрителями в этих кожаных шортах на концерте в Бирмингеме в декабре 1980 года. Музыкант вышел в них на сцену на бис.

«Фредди решил попытаться шокировать публику своим сценическим нарядом: самая короткая и обтягивающая пара черных кожаных шорт, которые он смог найти», — сказано в книге «Как все начиналось».

Основная часть аукциона Sotheby’s состоится в Лондоне и Нью-Йорке в августе. На торгах планируется представить порядка 1,5 тысячи личный вещей лидера группы Queen Фредди Меркьюри. На протяжении долгого времени вещи легенды хранились в особняке Garden Lodge в Лондоне. Там Меркьюри жил на протяжении последних лет.