Интересное 27 апреля 2023, 16:46 Личные вещи Фредди Меркьюри выставили на аукцион Sotheby’s

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Аукцион Sotheby’s состоится на территории Лондона, а также Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Гонконга в августе. На торгах представят порядка 1,5 тысячи личный вещей лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на The Guardian.

На протяжении длительного времени вещи хранились в особняке Garden Lodge в Лондоне. Там музыкант жил на протяжении последних лет. Среди лотов, которые появятся на аукционе, сценические костюмы Меркьюри, черновики его песен, произведения искусства и прочие предметы интерьера.