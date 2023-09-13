Знаменитости 13 сентября 2023, 01:41 «Самоцветы» впервые исполнили подаренный им Шатуновым перед смертью хит Пятый канал: «Самоцветы» исполнили подаренную им Шатуновым песню «Седая ночь» РИА «Новости»

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Группа «Самоцветы» впервые исполнила песню «Седая ночь», которую Юрий Шатунов незадолго до своей смерти подарил коллективу. Легендарный хит исполнители спели на 375-летии Ульяновска. Видео концерта опубликовал Пятый канал.

«Несколько лет назад он (Юрий Шатунов — прим. ред.) подарил нам эту песню. Мы были с ним в хороших, дружеских отношениях», — сказал солист «Самоцветов» перед исполнением композиции.

Песня «Седая ночь» была одной из самых популярных и любимых поклонниками композиций в репертуаре Шатунова. Автором хита был основатель и первый руководитель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Он ушел из жизни в ноябре 2022 года.

Самого Шатунова не стало год назад. До последних дней он оставался очень востребован, люди хотели видеть его на концертах. Солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина в разговоре с «360» вспомнила, что несмотря на такую популярность, артист оставался очень скромным. Она отметила, что Шатунов всегда был в позитиве, немногословный, но всегда улыбающийся с тихим голосом.