«Самая желанная женщина планеты» Эмили Ратаковски впервые стала матерью

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски впервые стала матерью. Ребенок у 29-летней обладательницы титула «Самая желанная женщина планеты» родился 8 марта.

Ратаковски поделилась со своими подписчиками в Instagram трогательным снимком, на котором кормит младенца грудью.

«Сильвестр Аполло присоединился к нам на земной стороне. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, прекрасное и наполненное любовью утро в моей жизни», — написала Эмили.

Вопрос о том, кто именно родился у знаменитости, будет мучить поклонников звезды «Красотки на всю голову» долго. Все дело — в желании Ратаковски войти в ряды прогрессивных мам и не навязывать ребенку представление о том, какими должны быть мальчики или девочки.

В интервью журналу Vogue модель заявила, что гендер ребенка останется неизвестным до его совершеннолетия.

Ратаковски замужем за продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Они поженились в 2018 году, пригласив на церемонию самых близких. Беременной Эмили неоднократно снималась полностью обнаженной, демонстрируя округлившиеся формы.