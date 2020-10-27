27 октября 2020, 16:42
Беременная Ратаковски показала округлившийся живот
Модель Эмили Ратаковски сообщила о том, что ждет первенца. Она опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте видео и фото с округлившимся животом.
«Я буду лелеять это видео до конца своих дней. Все это снято и написано мной. Сделано в нашем доме», — процитировала 29-летнюю знаменитость «Экспресс газета».
В комментариях к публикации появилось большое число поздравлений и слов радости за звезду. Последние несколько месяцев Ратаковски скрывала, что находится в положении. Во всем мире наступил карантин из-за распространения коронавируса и модель почти не появлялась на публике.
Эмили два года замужем за актером Себастьяном Бир-Макклардом. Возлюбленные встречалась несколько недель до свадьбы.