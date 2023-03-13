Подмосковье 13 марта 2023, 10:24 Тимати открыл в Котельниках первый в Подмосковье картинг с электрическими болидами

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Первый в Подмосковье картинг с электрическими болидами появился в торговом центре «Мега Белая Дача» в Котельниках. Участие в открытии приняли основатель сети картодромов — российский певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и глава городского округа Сергей Жигалкин.

Тимати на открытии картинга исполнил свои популярные хиты. Рэпер вместе с главой городского округа Котельники первыми оценили гоночные трассы.

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«Уникальная трасса с горками, крутыми поворотами. <…> Надеюсь, что это будет такая точка притяжения. И это будет не только открытие новых мест работы, но и здесь, в „Меге“, — притяжение молодежи», — рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

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Картинг-трасса длиной 620 метров состоит из каскада виражей, туннелей, мостов и бенкинга на двух уровнях.

«Трасса вмещает в себя до 10 машин. Можно и больше, но мы для комфорта вмещаем 10 всегда, чтобы люди ощутили это расстояние между друг другом, чтобы можно было догнать, перегнать и ощутить огненный драйв нашей трассы. Наши машины — это электрокары. В первую очередь это экологичность без запаха и пыли, но с большим шумом. У нас такой электрокартодром, шоу-картодром: играет музыка мощная, обычно это рок-исполнители», — рассказал директор картодрома Антон Мартынов.

Для создания эффекта настоящей гонки в электрических болидах имитируется шум двигателя автомобиля Ferrari. Каждый участник заезда перед стартом примеряет на себя профессиональную экипировку и проходит инструктаж по технике безопасности.

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