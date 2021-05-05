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    05 мая 2021, 18:22

    Салтыкова рассказала, как отпразднует свои 55 лет

    Дарья Морозова

    Певица Ирина Салтыкова рассказала, как будет отмечать свой 55-летний юбилей. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Она уточнила, что устроит праздник в кругу близких людей.

    «Знаете, я в последнее время все в семье делаю. Поэтому будут самые близкие подруги — и все. Ну, и родственники. Но это будет уже в Москве, а я сейчас не в Москве», — рассказала певица.

    Салтыкова отметила, что будет отмечать день рождения два раза: и сейчас, и в Москве.

    «Гулять будем не дома, а в ресторане», — уточнила она.

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