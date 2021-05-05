Салтыкова рассказала, как отпразднует свои 55 лет

Певица Ирина Салтыкова рассказала, как будет отмечать свой 55-летний юбилей. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она уточнила, что устроит праздник в кругу близких людей.

«Знаете, я в последнее время все в семье делаю. Поэтому будут самые близкие подруги — и все. Ну, и родственники. Но это будет уже в Москве, а я сейчас не в Москве», — рассказала певица.

Салтыкова отметила, что будет отмечать день рождения два раза: и сейчас, и в Москве.

«Гулять будем не дома, а в ресторане», — уточнила она.

Ранее Филипп Киркоров опробовал себя в новой профессии. Певец на некоторое время превратился в таксиста. В рамках видео, снятого вместе с тиктокером Даней Милохиным, Киркоров спрашивал мнение своих пассажиров о себе, узнал, что о нем думают россияне.

Первая пассажирка Киркорова сказала, что какое-то время исполнитель «ей очень нравился», но сейчас «ее взгляды поменялись». По словам женщины, что у него есть «очень интересные песни», но новые хиты исполнителя ей не нравятся.

Следующий пассажир Киркорова отозвался о нем, как о «шоумене», который везде лезет, «хочет быть в центре событий», и у которого «нет никаких принципов».