Знаменитости 26 января 2023, 10:48 Садальского выписали из Боткинской больницы Актер Садальский заявил о своей выписке из больницы Кинопоиск

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Заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского выписали из Боткинской больницы. Он сообщил об этом в LiveJournal.

«Огромное спасибо врачам Боткинской — обогрели, залатали. А латать было что», — отметил актер.

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Садальский добавил, что по прибытии из реанимации обнаружил «миллионы звонков и сообщений» и поблагодарил поклонников за поддержку и молитвы. Он сообщил, что не сможет ответить каждому отдельно, но в целом теперь «снова на связи». Уже 6 и 7 февраля Садальский полетит на спектакли в Архангельск и Северодвинск. Спектакль с его участием «Скупой папик» в Мурманске перенесут на 17-18 мая.

Также Станислав Садальский посмеялся над словами одной ясновидящей о том, что его якобы прокляли, навтыкав иголок в куклу вуду.

В комментариях под постом люди пожелали любимому артисту здоровья, добра и благополучия.

Позавчера Станислав Садальский сообщил в соцсетях о том, что его госпитализировали с кровотечением. Его забрали в больницу ночью в карете скорой помощи.