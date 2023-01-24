Знаменитости 24 января 2023, 03:44 Садальского госпитализировали в Москве с кровотечением РИА «Новости»

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Заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского госпитализировали в Москве. Он попал в Боткинскую больницу с кровотечением. Об этом сам актер рассказал в своем аккаунте в Instagram*.

Он выложил фотографию из больничного лифта и поделился с подписчиками предположениями о причинах проблем со здоровьем.

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«Ночью по скорой забрали в больницу. Грешу на переживания, смерть друзей, разжижающие кровь препараты, <…>, лимоны, имбирь», — написал Садальский.

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Он добавил, что кровотечение пока не остановили.

Также актер оценил состояние больницы. Он назвал условия прекрасными и признался, что не ожидал этого.

В конце сообщения Садальский обратился к своим поклонникам с просьбой «пожелать ему удачи».

*Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской и запрещенной в России.