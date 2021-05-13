Садальский назвал причину ухода Дроздовой из «Современника»

Российский актер театра и кино Станислав Садальский назвал причину ухода Ольги Дроздовой из театра «Современник». Артистка прослужила в театре 32 года своей жизни, написало ИА Nation News.

Накануне о решении Дроздовой покинуть сцену театра и завершить карьеру актрисы сообщил ее супруг Дмитрий Певцов. Мужчина объяснил, что жена собирается больше внимания уделять их сыну. Между тем Садальский уверен, что Ольга покинула «Современник» не по собственному желанию, а из-за сложившейся «специфической ситуации».

«В „Современник“ назначили… бездаря. Не случайно Ольга Дроздова ушла из театра! Все недовольны», — подчеркнул Станислав.

Уточняется, что до назначения нового режиссера на должность главы театра пост 40 лет занимала актриса Галина Волчек. Она скончалась в конце декабря 2019 года. Ее место занял Виктор Рыжаков. Как заметил Садальский, его кандидатура не устраивает многих артистов.

Ранее народный артист Валерий Гаркалин заявил, что находится на грани нищеты. Он пожаловался, что в лучшем случае получает за спектакль 80 тысяч рублей. При этом в кино его перестали звать сниматься из-за возраста.