«Вот-вот скачусь в нищету»: актер Гаркалин пожаловался на гонорары в театре

Народный артист Валерий Гаркалин заявил, что находится на грани нищеты. Он пожаловался, что в лучшем случае получает за спектакль 80 тысяч рублей. При этом в кино его перестали звать сниматься из-за возраста.

«Суммы, которые мне предлагают [в театре], не соответствуют моим представлениям о том, как может оплачиваться мой труд. За спектакль в лучшем случае платят 80 тысяч рублей, в худшем — 50», — рассказал Гаркалин в эфире YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Он добавил, что не соглашается выходить на сцену, если ему предлагают заплатить 40 тысяч рублей. По словам актера, из-за нехватки денег он оказался в сложной ситуации, приближается к нищете и «вот-вот туда скатится».

Гаркалин отметил, что в силу возраста ему стали реже предлагать роли в фильмах. В итоге актер решил полностью переключиться на театр, но все еще остается открытым для любых предложений сыграть в кино.

Ранее журналисты выяснили размер пенсии ведущих передачи «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. Актриса получает от государства 45 тысяч рублей в месяц, а выплата главной свахи страны составляет 14 тысяч рублей.