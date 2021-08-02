Потап впервые признался, кто из них с Настей Каменских больше зарабатывает

Украинский рэпер Потап впервые рассказал о том, как они с Настей Каменских распределяют семейный бюджет. Артист поделился в программе «Люкс ФМ», как складывается материальная сторона жизни звездной пары.

«Сейчас Настя мне помогает, потому что у нее больше концертов, чем у меня. Но вообще я считаю, что мужчина должен делать основные вклады во все отдыхи, бриллианты, самолеты, машины», — признался Потап.

Потап отметил, что уверен: с деньгами нужно уметь расставаться с легкостью. Он отметил, что материальные средства — это тоже энергия, которая имеет свойство возвращаться. Рэпер поделился, что дома он совсем не такой, каким бывает на работе. В домашней жизни он остается добрым, спокойным и даже ленивым. Потап не скрывает, что нередко не убирает за собой вещи, ощущая себя как будто в отеле.

Потап рассказал, что они с супругой очень заняты, работа длится с утра до вечера. Но пока не закончилась пандемия, Настя действительно зарабатывает больше. Дело в том, что артистка выступает не только на Украине, но и во многих странах. Например в Турции, куда она ездила с концертом совсем недавно.