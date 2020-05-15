    15 мая 2020, 13:27

    Каменских и Потап выпустили романтичный клип

    Алена Макаренко

    Украинская певица Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом выпустила музыкальный клип. Видео она опубликовала в Instаgrаm, сообщил сайт «Утро.ру».
    Каменских и Потап выпустили романтичный клип

    Главные герои клипа — сама певица и ее супруг. Они сняли ролик на песню «Воспоминания», в его основе — личные фотографии и видеозаписи пары.

    «Надеюсь, вы уже успели влюбиться в клип и песню „Воспоминания“. Если нет, тогда переходите по ссылке в описании профиля и смотрите эту нежную и очень романтичную видеоработу!» — написала Каменских.

    Поклонники увидят фрагменты отпуска знаменитостей. Например, в одном из эпизодов влюбленные целуются и обнимаются, а потом Потап снимает Каменских без верхней части купальника.

    Певица написала в соцсети, что счастлива поделиться с поклонниками новой песней и клипом. В нем она собрала наиболее радостные и романтичные моменты, которые вдохновили ее на запись песни.

    За несколько часов клип «Воспоминания» посмотрели более 40 тысяч человек. Звезда исполнила песню на русском языке.